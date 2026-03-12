英特爾被小股東告了！原因與川普有關

美國晶片巨頭英特爾（Intel）正面臨一場股東訴訟。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英特爾小股東因不滿公司高層同意讓渡10%股份予美國政府，指責此舉動背後，只是因為現任執行長與董事會成員，「過度懼怕」遭到總統川普（Donald Trump）在社群上人身攻擊，因此向英特爾提起訴訟。

《金融時報》引述訴狀內文，發現原告將這個在2025年8月完成的交易，視為一份「非法合

約」。訴狀指英特爾在面對來自政府的勒索性威脅時，不僅沒有獲得任何實質對價關係，還無故將市值高達110億美元（約新台幣3497億元）的英特爾股份給政府。

這起訴訟是由一名名叫Richard Paisner的散戶向德拉瓦州衡平法院（Delaware Court of Chancery）提起，原告受訪時稱，他認為，現任英特爾執行長陳立武與董事會，完全是因為川普的攻擊威脅而屈服。

訴狀提到，英特爾的領導層未能做出對眾多股東「最有利的決策」，因為他們更

關心的重點，是如何保護自身的個人聲譽，以及免受川普及其支持者，在社群或其他場合

無情攻擊。

去年8月，川普突然公開要求陳立武辭職下台，只因為有共和黨籍國會議員質疑，陳立武過去有過「投資中國企業」的歷史，指控他接掌英特爾存在高度的利益衝突。

這波猛烈的言論攻擊，迫使陳立武倉促前往白宮會見川普。隨後，川普便收回先前的

言論，還讚揚英特爾和陳立武，並在不久之後，美國政府正式宣布將直接持有英特爾股權。而聯邦之所以能取得股權，其資金來源竟然是透過前總統拜登（Joe Bideb）批准的《晶

片法案》（CHIPS Act），當時政府同意給予企業的補貼撥款而來。

訴狀還強烈指控，這筆交易「完全只是為了讓陳立武能保住飯碗！」除了針對執行長本人外，訴狀也將矛頭對準負責處理此交易的英特爾委任律師代表：紐約世達律師事務所（Skadden）。原告聲稱，該公司「同時代表商務部，因為政府也進行了類似的敲詐勒索」。

據了解，世達律師事務所是在2025年，與川普政府達成協議的多家頂級律所之一，他們同

意向聯邦政府提供「無償法律顧問服務」，避免遭到政府的黑名單封殺。

報導指出，這起訴訟的被告名單中，還包含參與交易的美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及剛從董事會退休的英特爾前董事會主席耶里（Frank Yeary）。

自從與商務部達成交易以來，英特爾的股價幾乎呈現翻倍成長，這家總部位於加州的半導

體巨頭，目前市值已逼近2500億美元（約新台幣7.9兆元）。

根據《金融時報》報導，針對這起訴訟，英特爾官方拒絕發表回應。美國商務部與世達律師事務所，也未立即回應。

