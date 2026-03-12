因應伊朗戰事 花旗銀行關閉阿聯所有分行

美國花旗銀行宣布暫時關閉位於阿拉伯聯合大公國的所有分行，預計16日恢復營業。圖為花旗銀行標誌。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國花旗銀行（Citibank）12日在官網宣布，基於安全起見，即日起關閉位於阿拉伯聯合大公國（阿聯）的所有分行與金融中心，至本月14日。隨著中東危機的加劇，多家大型銀行此前已改為居家辦公。

花旗表示，所有受影響分行預計在本月16日恢復營業，但位於阿聯大城杜拜的市中心的「阿聯購物中心」（Mall of the Emirates）的花旗分行，在上述各分行關閉期間將持續提供服務。

請繼續往下閱讀...

花旗本週稍早已要求員工撤離位於杜拜國際金融中心（DIFC）與杜拜烏德梅塔區（Oud Metha）的辦公室，改為居家辦公直至另行通知。

另1家大型跨國銀行匯豐銀行（HSBC）也已關閉位於卡達的所有分行，直至另行通知。該銀行在對客戶發布的通知中表示，此舉意在確保員工與客戶的安全。

伊朗在遭美國與以色列聯手空襲後，揚言攻擊波斯灣地區與美以有關的銀行，該區各大銀行因而加強預防措施。

