AI帶動磷化銦訂單暴衝 IET-KY去年EPS1.65元

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵族群IET-KY（4971）今日舉行法說會，董事長高永中指出，受到磷化銦磊晶片客戶需求放量，硬體構件及MBE機台銷售成長，去年營收10.8億元、年增50.5%，毛利率35.7%，稅後淨利0.65億元，每股稅後盈餘（EPS）1.65元。他也強調，在AI運算需求強勁、磷化銦PIN PD訂單持續放量的趨勢下，預計今年透過擴充產能、爭取基板配額、深化客戶合作等多管齊下策略，突破產能瓶頸，全力搶佔AI高速運算市場商機。

高永中指出，去年是受惠AI產業爆發的關鍵收成期，由於AI供應鏈大型資料庫及高效能運算需求激增，帶動磷化銦（InP）PIN PD磊晶片訂單爆量成長，為營收成長最大貢獻，目前InP產品營收佔比已達五成，成為最強勁主力；砷化鎵（GaAs）約佔四分之一，其餘為銻化鎵（GaSb）與機台硬體銷售，各產品線銷售金額均較前一年度成長。

他進一步表示，IET-KY在AI高速通訊產品取得多家大廠量產訂單，並採行大客戶提供基板原料的代工模式，聚焦高附加價值量產銷貨，隨著整體營業規模擴大，產能利用率提升，人工及製造費用的單位分攤成本有效降低，帶動毛利率改善。

展望今年營運，高永中指出，磷化銦方面PIN PD磊晶片已獲多家大廠量產訂單，需求持續增加，將啟動新機台擴充產能；針對目前InP基板短缺瓶頸，則積極向供應商爭取更多配額，以滿足客戶交貨時程；至於砷化鎵pHEMT磊晶片出貨穩定，主要研發方向為與客戶合作開發先進高速200G VCSEL磊晶片、量子點雷射磊晶片，爭取AI供應鏈商機；而銻化鎵持續執行國防合約並爭取量產訂單；針對硬體構件部分，去年出售的MBE氮化鎵機台預計今年中完成驗收交貨，持續有訂單洽談中。

