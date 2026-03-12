中菲行2025年EPS 8元 擬配發現金股利5.6元

中菲行董事長錢文君。（中菲行提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）2025年營收296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8元，較去年增加18%。

中菲行今日董事會決議每股配發現金股利5.6元，配息率達70%。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.9%。

展望2026年，中菲行董事長錢文君表示，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展，以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。其中，近期美國法院對部分IEEPA關稅措施的裁定，為部分企業帶來潛在的關稅退款機會。隨著相關退款機制預計可能於今年第二季啟動，企業需透過ACE系統進行申請與作業管理。中菲行將持續協助客戶掌握政策進展與申請流程，協助企業有效管理供應鏈與貿易成本。

錢文君表示，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，深化跨區域資源整合，協助客戶提升供應鏈韌性與營運效率，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

中菲行在2025年充滿挑戰的市場環境下，集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。截至2025年12月底，流動比率達2.58，固定資產僅占股東權益（淨值）8.5%，負債總額占總資產比率為36.1%。

