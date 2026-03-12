7-ELEVEN搶攻手搖茶商機 茶飲銷售杯數堆疊出1.2萬座台北101

7-ELEVEN 2025年現調茶飲業績成長逾兩成。（7-ELEVEN提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻現調茶飲市場，7-ELEVEN以CITY TEA現萃茶與「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」布局，成功打造多款億元級飲品，帶動2025年現調茶飲業績成長逾兩成，茶飲銷量杯數可堆疊出1.2萬座台北101。

7-ELEVEN表示，不可思議茶BAR全台已展店570家，以多元茶飲及冰量、糖度可客製化的手搖飲服務吸引400萬人次到店體驗。

自3月18日起「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單，研發4款醇韻基底茶與4大系列飲品，結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，迎接夏日茶飲旺季商機。

根據經濟部及財政部統計，2024 年全台飲料店市場營業額已達1300億元，2025年可望再創新高。

7-ELEVEN早在2014年即看準現做茶飲商機，率先推出CITY TEA現萃茶，2020年成功研發專利「原葉單杯萃茶機」導入3000家門市，2024年再推出「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」擴大提供手搖新體驗。

2025年並推出首間旗艦店與創新導入「AI智能現萃茶機」，整合自動化的高壓精萃好茶技術、自動製冰、QR CODE出單機等智能系統，大幅提升製茶速度外，更提供高度一致的茶飲品質與風味，單店單日最高吸引近500人次體驗。

