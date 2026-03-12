北京被川普一路壓著打！學者狂揭習近平「中國夢」崩盤慘況

專家認為，2026年可望成為川普粉碎習近平「中國夢」的一年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國網路政治雜誌《聯邦黨人》專欄作家雷利（Helen Raleigh）發布評論文章指出，川普2026年初逮捕中國在拉丁美洲最親密的盟友-委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子，中國製造的防禦系統在這場突襲遭遇災難性癱瘓，令習近平顏面盡失。2月底美以聯手攻擊伊朗，中國向伊朗提供的防空系統也未能保護其免受攻擊。這些事件揭示2026年很可能成為川普粉碎習近平「中國夢」的一年。

美國突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅。（歐新社）

雷利在《The Federalist》以「川普正在一點一點地瓦解習近平的中國夢」為題，發布評論文章。雷利指，2026年3 月才剛剛到來，川普大膽的外交政策已經對習近平關於中國在全球佔據主導地位的宏偉願景，造成一系列沉重打擊。

請繼續往下閱讀...

文章說，自2012年上台以來，習近平一直大力推行「中國夢」，這是民族復興的敘事，設想中國取代美國成為世界首屈一指的超級大國。其核心在於他「東昇西降」的信念，這一信念塑造了中共十餘年的宣傳、軍事建設和強硬外交。習近平採取強硬的外交政策姿態，例如在南海軍事化、脅迫菲律賓和越南等鄰國，以及擴大武器出口以增強其在南半球的影響力。

不過，習近平的中國夢卻在2026年出現大逆轉。首先是習近平年初便進行一次令人震驚的內部清洗，1月份，他將長期盟友、解放軍最高級別軍官張又俠從中央軍委除名，張的下台顯示了習近平內心深處的不安。就連習近平的核心圈子也未能倖免，這引發人們對中國解放軍在持續軍事現代化過程中能否保持團結和戰備狀態的質疑。

與此同時，川普在2026年新年伊始便發動突襲，逮捕中國在拉丁美洲最親密的盟友—委內瑞拉領導人馬杜羅及其妻子。在這場突襲中，中國製造的防禦系統遭遇災難性癱瘓，揭露了中國軍事技術的重大缺陷，也令習近平顏面盡失。

川普政府也控制了委內瑞拉的石油產業，威脅到中國在該國數十億美元的投資以及石油供應。然而，北京對馬杜羅的支持僅限於口頭上的，並未採取任何實際行動。這種缺乏行動暴露中國的影響力有限：盟友只能得到承諾，無法獲得實際保護。

巴拿馬撤銷香港長江和記在巴拿馬運河兩端港口營運合約，被視為川普政府的一大勝利。（歐新社）

幾天後，巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約，並在2月23日巴拿馬收回這些港口的控制權。這被視為川普政府自2025年起旨在削弱中國對運河影響力的勝利。

文章提及，川普對習近平的打擊在2月底達到高潮，美國和以色列2月28日對伊朗發動聯合軍事打擊，在行動初期成功擊斃包括最高領袖哈米尼在內的40多名伊朗政權高階領導人。雖然川普宣稱這次軍事行動的目標主要針對伊朗，但它也對中國產生重大影響。

中國每年海運石油進口量約13%至14%來自伊朗，伊朗是中國第三大石油供應國，僅次於俄羅斯和沙烏地阿拉伯。包括伊朗在內的整個中東及波斯灣地區佔中國石油進口總量的40%至50%。光是去年，中國就透過荷姆茲海峽每天進口500萬桶原油。短短兩個月內，中國就失去兩個重要的石油供應國，這兩個供應國合計佔中國石油進口量的17%。

文章強調，對中國而言，石油供應萎縮的時機再糟糕不過了，因為中國經濟已經面臨嚴峻的挑戰：房地產市場持續下滑，國內消費疲軟，青年失業率仍居高不下，超過20%。

雪上加霜的是，中國向伊朗提供的防空系統未能保護伊朗免受攻擊。在美軍對委內瑞拉的軍事行動中，以及在巴基斯坦與印度的短暫衝突中，也出現中國製造武器性能不佳的情況。中國依靠武器出口來建立地緣政治影響力，尤其是在全球南方國家，並以此對抗西方的主導地位。如今，中國武器在戰場上的失利會削弱政權的信譽和未來的軍售前景。

針對這些事件，中國僅限於外交譴責和呼籲停火，進一步損害其國際地位。這種低調的反應揭示一種模式：北京將經濟利益和自身安全置於盟友安全之上。

文章總結，這些事件揭示習近平追求超級大國地位的道路上存在著許多重大差距。中國在全球軍事存在、聯盟建構、貨幣影響力以及軟實力方面，與美國相差甚遠。此外，中國目前尚不具備有效塑造國際秩序或可靠捍衛其夥伴國的能力。這些缺點使人們對習近平所宣稱的「中國夢」產生懷疑。十多年來，習近平一直渴望成為超級大國，2026年很可能成為川普開始粉碎習近平「中國夢」的一年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法