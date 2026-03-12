超越英日韓！億萬富豪國家榜出爐 台灣擠身「全球前10名」

《富比士》（Forbes）統計，台灣的億萬富翁人數排名全球第10。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球億萬富豪人口持續增加。《富比士》（Forbes）統計，今年全球有創紀錄的3428位十位數（10位數美元）富豪，分布於80個國家和地區。台灣的億萬富翁人數，以66人排名全球第10名，擠掉英國，至於美國的億萬富豪最多，為989人。

《富比士》統計，億萬富豪人數全球前10名國家，美國最多為989人排名第一，第二至五名分別為：中國539人、印度229人、德國212人以及俄羅斯147人。

請繼續往下閱讀...

至於六至十名，分別是義大利89人、加拿大82人、香港71人、巴西70人以及台灣的66人，台灣去年的億萬富豪人數為54人，今年增為66人，鴻海創辦人郭台銘以153億美元的身家，擠下廣達集團創辦人林百里，重登台灣首富。

去年前10名國家中，有9個今年仍在榜單上。英國從第10名跌至第12名，由台灣躍升至第10名。台灣億萬富豪數量增加，凸顯其在電子製造業的強勢地位，前五大富豪均因電子產業致富。

細看各國，美國擁有的億萬富豪最多，共989位，總資產達8.4兆美元。其中包括全球20大富豪中的15位，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）。今年美國新增106位億萬富翁，領先全球，包括知名人士如音樂人Dr. Dre、碧昂絲（Beyonce Knowles-Carter）和泰勒絲（Taylor Swift）。

中國緊隨其後，共有539位億萬富豪，總資產2.2兆美元。今年中國上榜人數創歷史新高，超越2024年的495位，得益於AI熱潮及消費品產業的增長。中國億萬富豪總資產比去年增加5000億美元。中國首富是字節跳動（TikTok母公司）聯合創辦人張一鳴。

印度作為人口最多的國家，位居億萬富豪數量第三，共229位，總資產1兆美元，高於去年9410億美元，受益於股市表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法