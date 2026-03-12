台塑總裁吳嘉昭：2030年轉型年效益達386億元

台塑總裁吳嘉昭（中）表示，2030年轉型年效益高達386億元。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑企業今日舉行春酒，總裁吳嘉昭表示，面對中國石化產能大幅外溢、市場低價競爭白熱化，以及全球石化產業供需結構失衡導致的利差挑戰，台塑加速推動全方位轉型戰略，預計2030年轉型年效益將高達386億元。

他指出，轉型範疇涵蓋產品升級、新產品與新事業，開發、低碳 能源及數位轉型，加速邁向數位治理與永續經營，彰顯企業蛻變為具韌性競爭力綠色企業的堅定決心。

面對近期受美伊戰爭致波斯灣航運受阻及供應斷鏈等影響，台塑企業上游原料供給受到相當的影響。包括台塑化（6505）、台塑（1301）陸續宣告此為不可抗力事件，並啟動庫存配額供應與交期調整，南亞（1303）宣布暫停報價，台化（1326）則針對不同產品提供報價、客戶接受報價才接單。

吳嘉昭也說，隨原油價格大幅震盪，雖客戶預期看漲而詢價踴躍，然中、下游產品恐因售價反應遞延致利差損失，目前台塑企業正積極調整運輸路線及尋找替代料源，期待能儘早恢復正常供貨，解除不可抗力狀態。

他分析，目前台塑企業四大公司全面推動的轉型案件共有113 案，預估至2030年可創造高達386億元的年利益，包含轉型效益 213億元（已完成21案、年效益14.4億元）及差別化產品效益的173億元，展現企業全方位轉型的質變與量變。

