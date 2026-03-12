晶睿攜手Network Optix 強化AI深度搜尋功能

晶睿攜手Network Optix平台。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕安控大廠晶睿（3454）今日表示，與Network Optix（Nx）平台合作，將旗下的深度搜尋擴充功能正式整合至Nx平台，為推動開放式影像管理系統生態系與邊緣AI創新，再添重要里程碑。

晶睿說明，此次整合將使晶睿通訊AI攝影機的進階搜尋能力，可直接嵌入Nx介面中，讓使用者在不改變既有操作流程的情況下，透過網路攝影機與平台串接，達到更高效率的影像分析，強化環境安全。

請繼續往下閱讀...

晶睿說明，透過晶睿通訊深度搜尋擴充功能，使用者可於Nx平台運用多項進階搜尋，包含場景搜尋、特徵搜尋及特徵再識別等。

晶睿品牌事業群副總經理鄭聖夫表示，隨著AI在安防領域應用日益普及，系統的互通性與擴充彈性成為關鍵競爭力。晶睿通訊攜手Nx，將邊緣AI智慧分析能力無縫整合至Nx平台，協助客戶加速事件調查、掌握現場狀況，讓AI加速落地，在既有基礎設施上創造更大安防營運效益。

Nx業務發展暨行銷副總James Cox指出，晶睿的深度搜尋擴充功能與Nx整合，是開放式平台所能帶來價值的最佳示範。在維持既有Nx介面與使用流程不變的前提下，讓客戶在應用邊緣 AI 時，擁有更多選擇與彈性。

James Cox說，透過此擴充功能，團隊可快速導入晶睿的深度搜尋功能，進一步發揮開放式平台的優勢，於不同場域間靈活擴展部署，實現更高效的智慧安防。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法