百貨景氣回溫 遠百母親節檔期業績看增5％

遠百「美麗購物節」預計3月19日至4月15日登場，化妝品回饋達15%。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股今年以來頻創新高，百貨景氣好轉，過年期間各大百貨業績多較去年成長，百貨業即將陸續展開上半年最重要的母親節檔期，遠百（2903）表示，遠百「美麗購物節」預計3月19日至4月15日登場，全台11店業績目標為120億元，年增5%，隨著百貨買氣回溫，正面看待今年營運表現，全年營收有望年增2-3%。

遠百表示，今年以來百貨市場氣氛好轉，農曆新年假期業績表現佳，今年以來業績約成長9%，不過，隨著新賣場加入，百貨業競爭仍然激烈；今年「美麗購物節」以春季美學為概念，結合多元品牌與高回饋優惠，回饋率直衝15%，打造兼具質感與精準回饋的春日購物體驗。面對價格上揚的市場環境，遠百也從回饋著手，透過滿額贈、加碼禮與銀行分期回饋層層堆疊，放大實質優惠力道，讓消費者在保養升級與換季採購時，都能以更精準的方式完成購物計畫。

遠百指出，今年精品市場業績微幅回升，以輕奢品牌表現最好，歐美化妝品與保養品業績表現佳，至於家電業種隨著新品陸續推出，業績亦有望成長，餐飲業種則是每年穩定成長。

遠百「美麗購物節」祭出化妝品內睡衣單筆3000元送300元、單筆滿1萬加送200元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆滿1萬送1000元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送600元，再特別針對精品族群推出專屬加碼，特定國際精品指定櫃位祭出單櫃滿1萬元送1000元的回饋，鎖定精品配件或居家藝術品的客群。

