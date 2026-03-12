南韓國會批准鉅額投資美國戰略產業

南韓國會12日通過對美國戰略產業投資3500億美元的法案。圖為南韓財政部長具潤哲（左）9日在國會全體會議上與推動美國投資法案的國會特別委員會主席金相勳握手。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓國會12日通過1項特別法案，為首爾在去年與華府達成的貿易協議中要對美國戰略產業投資3500億美元（約台幣11.14兆元）的承諾鋪路。

經朝野協商，《關於韓美戰略投資管理的特別法》（簡稱「對美投資特別法」）12日在南韓國會全體會議上過關。該法案旨在落實美韓去年11月簽署的貿易協定。根據該協議，南韓同意對美國戰略產業投資2000億美元，以及在造船相關合作上投資1500億美元，以換取更優惠的關稅待遇。

首爾方面將以此為基礎，成立1家資本額為2兆韓元（約台幣430億元）的國有投資公司「韓美戰略投資公社」，而該公社又將設立韓美戰略投資基金，藉此對華府指定的投資機構進行投資，以及為造船合作投資項目提供貸款與擔保。

該法案點名造船、半導體、製藥、關鍵礦產、能源、人工智慧（AI）與量子計算列為優先投資領域，以及稍後還能透過南韓總統令添加其他領域。

該法案的1項核心條款還要求，對美國的投資必須符合「商業可行性」原則，意味對美投資必須能產生足夠的現金流，以支付該投資存續期間的本金與利息。

法案中還規定，若涉及國家安全或供應鏈穩定，允許有例外情況，但得獲得南韓國會相關委員會批准。

