集雅社去年每股賺4.06元 每股擬配發股利3.1元

集雅社（2937）公告2025年每股盈餘4.06元。（集雅社提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）公告2025年營收為51.96億元，年增11.91%、稅後淨利1.77億元，年增15.57%，每股盈餘4.06元，年增15.67%，營收與獲利雙創新高。

集雅社董事會並通過盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利2.1元及股票股利1元。

請繼續往下閱讀...

集雅社表示， AI應用已正式從伺服器端落地至終端家庭。結合AI運算節能與一級能效標準的家電，已從消費者的選配升級為標配。配合全球淨零轉型的政策推力，家電產業正迎來以智慧與節能為核心的十年大換機潮。

集雅社佈局的高階產品線精準搭上此趨勢紅利，具備AI智慧偵測與IoT聯網功能的日、韓系旗艦家電銷量顯著成長，成功鎖定高端消費客群，帶動整體產品組合優化並推升平均客單價，進一步優化整體營收結構。

此外，近年消費者在選購家電時，越來越重視產品的實際展示體驗、專業諮詢與完善售後服務，使百貨通路逐漸成為高端家電銷售的重要場域。

集雅社獨有的「家電規劃師」服務，正扮演提供專業建議與整體家電配置規劃的關鍵角色，協助消費者在多元產品選項中做出更適合的決策；且百貨商場同時具備高消費力客群與完整展示空間優勢，在消費型態轉變下，通路優勢逐步浮現。

同時，公司亦持續深化會員經濟布局，透過「集利金」點數回饋制度帶動會員入會數與回購率成長，逐步建立高黏著度顧客群與穩定回購機制，近期公司亦推出空調早鳥加碼1000元回饋活動，希冀藉此促進會員回購循環並帶動銷售動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法