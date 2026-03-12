裕慶-KY 去年每股賺10.18元 擬配息9元

裕慶-KY（6957）公布2025年每股盈餘10.18元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕慶-KY（6957）公布2025年合併營收為38.24億元，稅後淨利為5.6億元，每股盈餘10.18元。

裕慶-KY董事會通過2025年擬配發每股現金股利9元，配息率達88％，已連續2年股利配發率達8成以上水準，以今日收盤價167元計算，現金殖利率達5.39％。

裕慶-KY表示，去年第4季營運改寫歷年同期次高，主要受惠商用展示架業務訂單動能暢旺，隨著Lowe’s、Home Depot、Target、OEM（W）等客戶於年底前完成商用展示架專案拉貨，加上多項新專案集中於第四季出貨認列，客戶年底預算去化效應下，帶動第4季商用展示架業務銷售季增4.93％，佔整體營收比重達83％。

在接單結構優化與高附加價值專案比重提高下，OEM產品毛利率順勢大幅提升，裕慶-KY也同步精進成本與費用管控，挹注2025年第四季毛利率與營業利益率分別達47％、28％，分別較前一季增加8、6個百分點。

裕慶-KY仍看好商用展示架業務為今年營運亮點，隨著國際大型零售通路業者仍持續推動門市改裝升級與展店策略，集團也積極投入智慧電子標籤展示架、自動化設備整合展示架等新型產品設計，提升產品附加價值與專案競爭門檻。

同時，伴隨著印尼新廠產能逐步完善，並搭配中國與台灣既有生產基地形成多地彈性供應布局，將有助於提升交期彈性與成本競爭力。

