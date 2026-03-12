AI推升全球晶圓代工產值再創新高，台積電市占70.4%居冠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據集邦科技（TrendForce）最新晶圓代工產業研究，2025年第四季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼，推升該季度全球前10大晶圓代工廠產值季增2.6%，達近463億美元，再創新高，其中，龍頭廠台積電（2330）營收達337億美元，季增2%，以市占率70.4%蟬聯第一名寶座，遙遙領先三星的7.1%。

TrendForce指出，2025全年前10大晶圓代工業者合計產值為1695億美元左右，年增26.3%，創歷年新高。展望2026年，上半年有部分消費性產品提前備貨，將使產能利用率持穩，全年因記憶體價格高漲導致主流終端出貨承壓、需求恐有下滑的陰霾籠罩，下半年訂單與產能利用率可能有隱憂。

分析主要代工業者表現，TrendForce表示，2025年第四季台積電晶圓出貨量雖略減，但以iPhone 17為主的手機旗艦AP新品出貨量推升3奈米晶圓出貨，整體平均銷售價格（ASP）提高，季度營收成長2%、達337億美元，帶動台積電以70.4%的市占維持第一。

三星晶圓代工（排除System LSI）2025年第四季因2奈米新品出貨貢獻營收，自家HBM4使用的logic die晶圓也開始產出，淡化整體產能利用率略降的不利因素，營收季增6.7%、達近34億美元，不僅正式轉虧為盈，市占率也從6.8%微幅升至7.1%，居第二名。

營收第三名為中國中芯（SMIC），持續受惠於本土化紅利，2025年第四季營收季增4.5%，上升至近24.9億美元，動能來自總晶圓出貨增加、ASP略增，以及當年底的光罩出貨增量。

聯電2025年第四季8吋、12吋皆有大客戶維持穩定訂單動能，產能利用率持平前一季，營收季增0.9%，約為20億美元，市占維持第四名。

第五名格羅方德（GlobalFoundries）因資料中心周邊零組件需求增加而晶圓出貨、ASP皆成長，2025年第四季營收季增8.4%，為18億美元。

第六名為中國華虹半導體集團，旗下虹力半導體2025年第四季營收由MCU、PMIC需求驅動，季增3.9%，合併上海華力微電子營收後，集團營收近12.2億美元，季增0.1%。

值得注意的是，2025年第四季矽光子（SiPho）、矽鍺（SiGe）等伺服器相關利基新型應用出貨穩健成長，助以色列高塔（Tower）營收季增11.1%、上升至4.4億美元，市占排名前進至第七名，超越世界先進與合肥晶合。

世界先進2025年第四季則因DDIC訂單轉淡、PMIC主要客戶跨廠驗證問題影響出貨，營收季減1.6%至4.06億美元，排名第八名。第九名合肥晶合2025年第四季營收季減5.3%，為3.88億美元，主因是考量已達成2025年出貨與營收目標，延後部分產品至2026年第一季出貨。

力積電（僅含記憶體、邏輯晶圓代工營收）2025年第四季因記憶體代工需求強勁、ASP提升，且邏輯晶圓代工業務大致平穩，營收季增2%，約3.7億美元，排名第十。

