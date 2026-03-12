友鋮交Volvo電車5款零件營收看增10％ 擬併購擴大營運

友鋮董事長張宏誠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕扣件大廠友鋮（7718）透過德國Tier2供應商間接取得Volvo今年新款電動車款5樣零件，目前小批量產、第二季起放量出貨，友鋮董事長張宏誠指出，今年歐洲景氣也平穩、美國則在通膨控制下，營運表現可優於去年，法人估今年友鋮營收年增5到10%；另外，友鋮也不排除入股或併購同業以擴大營運規模。

友鋮是國內扣件大廠，有近8成比重應用於汽車產業，近年電動車比重也逐步攀升。友鋮過去多交付成熟產品零件，近幾年積極與客戶開發新型車專用扣件，與競爭國內、國外同業後，取得Volvo新款電動車訂單，2年來交付樣品、測試，今年會開花結果。友鋮副董事長劉立基補充，目前已小批量交貨，第二季、第三季就會放量，新型車款毛利會明顯優於傳統成熟產品，對公司毛利有實質貢獻。

友鋮去年因受到匯損影響，EPS（每股稅後盈餘）降至 3.75元，不過，友鋮對今年營運展望樂觀，訂單能見度約4個月，法人預估有機會成長5-10%，獲利則回到2024年水準，EPS估計可落在4到5元區間。張宏誠也提到產業景氣，外界提到螺絲螺帽業慘淡甚至倒閉，但以友鋮的EPS來看，若在半導體業股價不會只有這樣的水準，為傳產製造業叫屈。

因中國低價傾銷，衝擊整體大環境，二代也不願意接班，政府很多資源也都集中在半導體、AI供應鏈產業，他透露，有不少同業找上門，希望友鋮併購或入股，目前公司也有好幾家在評估當中。張宏誠表示，併購或入股來擴大營運規模，有可能在今年發生，主要評估標的以「互補性」為主，包括有特殊設備、客戶不重疊等。

友鋮銷美比重達65%，歐洲約30%，其餘則是亞洲的日本、泰國等地，劉立基說明，鋼鐵扣件銷往美國關稅是採用232條款，稅率為50%，且全球相同，競爭力不會輸人，但關稅的確影響到美國市場消費力，關稅導致通膨進而壓縮需求。至於中東戰火則觀察海運與能源價格，但目前來看，對公司影響都不會太大。

