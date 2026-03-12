廣宇AI伺服器第2季放量 全年營收雙位數成長

廣宇管理層看好公司可望將開啟高成長週期，全年營收目標較去年呈現雙位數成長。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠廣宇（2328）今日在法說會提供2026年營運展望，管理層預期第二季營收將隨著AI伺服器放量強勁增長，帶動全年營收動能由負轉正，另外伴隨無軛軸向磁通電機 （AFM）技術落地實現營收，廣宇可望將開啟高成長週期，全年營收目標較去年呈現雙位數成長。

廣宇近年積極推動策略轉型，選定無軛軸向磁通電機作為發展核心，並取得馬來西亞產能切入AI伺服器市場，為未來的營運開創新局。在AI伺服器的策略佈局上，憑藉鴻海（2317）集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，打造中國境外的產能替代方案，成為爭取客戶訂單的核心優勢，可望帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

針對AFM產品的落地佈局，廣宇將以輕資產模式建構組裝產線，藉此縮短獲利曲線，終端應用範圍將由工業領域作為起點，預估2026年下半年便能有營收貢獻，進一步讓高毛利的AFM產品線迅速貢獻利潤，自主支應機器人產品開發，進而提升公司整體獲利表現。

廣宇強調，公司會持續以「3S （延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale）」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年全球機器人市佔率突破5%，供應機器人整體成本結構中25-50%的零組件，並且讓機器人、AI伺服器與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

