匯僑設計去年每股賺3.41元 擬配發現金股利3.5元

室內設計公司匯僑設計（6754） 董事會通過2025年併營收為35.31億元。（取自匯僑官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕室內設計公司匯僑設計（6754） 董事會通過2025年併營收為35.31億元，受到中國市場需求趨緩影響，較2024年度51.08億元減少 30.9%，惟在專案管理優化及費用有效控管下，毛利率維持23.83%，稅後淨利為2.25億元，每股盈餘3.41元。

匯僑董事會同時決議，為維持公司平衡股利政策並持續穩定回饋股東，擬每股配發現金股利3.5元，並將於5月29日召開股東常會。

匯僑設計表示，公司憑藉近50年豐富的專案實績與高效多元的團隊，持續為客戶提供創新、精緻的室內設計方案及全方位的專案整合服務，包括專案管理、訂製傢俱/展示道具及完整的售後服務，打造高品質的空間體驗。

展望未來，根據諮詢機構貝恩公司（Bain & Company）最新報告，預計2026年大陸個人奢侈品市場將恢復溫和成長，其中奢侈及超高端品牌表現可望脫穎而出。此外，台灣市場在政府推動公共建設、都市更新及淨零碳排政策帶動下，新建工程與既有建物節能改造需求將穩定成長。

匯僑指出，未來將持續強化核心技術與專案執行能力，積極拓展多元業務與市場機會，同時透過成本控管與營運效率提升，持續強化競爭力，穩健推動公司長期成長。

