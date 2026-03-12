房屋稅2.0自住3/23須登記 竹市稅務局提醒非自住恐多繳稅

新竹市稅務局提醒，115年期房屋稅5月1日開徵，民眾若要適用自住優惠稅率（1%至1.2%），需在3月23日前完成戶籍登記並提出申請。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，新竹市稅務局提醒民眾，115年期房屋稅5月1日開徵，民眾若要適用自住優惠稅率（1%至1.2%），需在3月23日前（原訂3月22日截止，遇假日展延）完成戶籍登記並提出申請，否則非自住恐多繳稅。

稅務局表示，依《住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準》第2條規定，自住房屋是指個人的住家用房屋，須同時符合無出租或供營業情形，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並在該屋「辦竣戶籍登記」，及本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等條件，缺一不可。若全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下（新竹市115年期為185萬6600元），還可享全國單一自住優惠稅率1%。

請繼續往下閱讀...

所謂直系親屬包括直系血親與直系姻親，例如父母、祖父母、子女、孫子女，以及因婚姻關係形成的岳父母、公婆、女婿、媳婦等皆屬之；至於兄弟姊妹、叔伯、姑姑、阿姨、舅舅等則屬「旁系親屬」，若僅由其設籍，不符合自住優惠稅率的適用條件。若僅完成戶籍登記，但房屋實際有出租或供營業使用，就不符合自住用房屋認定；若超過全國3戶限制，則依持有戶數，按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。可電洽03-5225161分機401至417。

