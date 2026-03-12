和椿布局AI機器人第二曲線 跨產業整合搶攻智造商機

和椿董事長程天縱（右起）、副董事長張以昇看好機器人產業發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化整合商和椿科技（6215）近年積極布局AI機器人應用，透過「2x2矩陣」策略推動營運成長，除深化半導體與電子製造既有客戶合作外，也將AI機器人解決方案拓展至物流與服務等多元產業。公司指出，AI與機器人並非單一產業，而是協助企業升級的重要工具，未來將透過跨產業整合能力搶攻智慧製造與自動化商機。

和椿總經理張以昇說明，公司以「現有客戶／新客戶」與「現有產品／新產品」構成「2x2矩陣」，第一曲線聚焦半導體、電子製造與自動化產業，憑藉多年累積的客戶關係與通路基礎，持續提供更完整的系統整合與解決方案，同時透過模組化產品切入AI半導體基礎建設供應鏈，強化共同設計與技術合作。

第二曲線則鎖定AI機器人跨產業應用，張以昇說，機器人整合方案已逐步從電子製造場域延伸至物流與自動化倉儲等垂直產業，例如透過與日本物流自動化企業合作，結合視覺辨識、演算法、機械手臂與AMR移動機器人，可24小時執行混裝堆疊與自動卸垛等作業，協助企業因應少子化與缺工問題。

在產業定位上，和椿選擇不參與機器人硬體製造競爭，而是聚焦系統整合與應用落地。公司指出，機器人硬體零組件多已標準化量產，但真正的產業痛點往往存在於「最後一哩」的應用整合，因此公司定位為跨垂直產業的整合者，透過整合全球優質夥伴的關鍵零組件與技術，將機器人轉化為完整解決方案。

和椿董事長程天縱則以「春樹（春天的樹）」比喻公司發展策略，樹的根與主幹代表AI基礎建設，公司已透過半導體模組化產品切入AI產業供應鏈；枝葉則象徵AI應用的延伸，包括物流機器人與服務型機器人等多元場景。程認為，人形機器人將是服務機器人的最終形態，未來有望如家電般走入家庭。

在合作生態系方面，和椿目前與全球策略夥伴合作，其中日本企業占比超過五成，中國企業約三成，並與德國、新加坡及台灣廠商協作，形成跨國技術生態圈。透過嚴選夥伴與自身整合能力，公司將機器人與周邊設備整合為「可插電即用」的工作站，協助企業快速導入自動化。

程天縱認為，機器人產業目前仍處於產品生命週期的誕生期，市場仍在建立應用場景與標準，但隨著AI技術快速發展，未來應用將加速擴展。和椿將持續深耕人機協作應用，同時布局通用機器人與實體AI技術，為下一波AI機器人產業成長做好準備。

