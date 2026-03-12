聚陽全年展望偏向樂觀 CEO：營運目標重返成長

聚陽董事長周理平（右起）、執行長周心鵬看好今年營運優於去年表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）執行長周心鵬今天指出，今年營運展望雖然較為中性但偏向樂觀，由於日系與美系客戶需求穩健成長，加上美國關稅政策的不確定性塵埃落定，目前公司訂單能見度已看到第三季，無論價格或出貨量都優於去年同期，儘管中東戰火牽動國際油價與海運情形，但聚陽今年營運仍可望重返成長。

關於在手訂單具體情況，聚陽發言人林恆宇說，公司訂單無論是數量或是價格皆呈現正向發展，其中的運動機能服飾營收貢獻已達55%，今年目標朝六成邁進。同時公司持續調降毛利率較低的產品組合，使獲利結構改善，以去年第四季毛利率回升至26%的正常水準來看，今年可望進一步維持穩健成長表現。

林恆宇認為，伊朗戰爭短期確實不排除對國際經濟情勢產生影響，但以聚陽而言，若遇到原料價格上漲的狀況，大多都能將成本轉嫁給客戶，且海運船期的影響也相對有限。不過，倘若戰事久未平息，對總體經濟的衝擊程度可能會相對提高，尤其油價一旦繼續上漲，品牌客戶的承受能力也將面臨考驗。

聚陽2025年全年營收344.28億元，年減3.1%，創歷年次高紀錄，毛利率24.87%，營業利益46.8億元，稅後淨利36.14億元，每股盈餘（EPS）14.65元。去年獲利主要受到美國關稅政策、新台幣匯率波動影響，但觀察出貨量，與2024年大致持平，顯示本業動能仍維持穩健。

面對全球政經環境變化與貿易保護主義升溫，聚陽近年持續強化企業韌性，透過「多產品佈局、多國產能配置與數位化能力」三大策略深化與品牌客戶的合作關係。目前公司已建立涵蓋印尼、越南、孟加拉與薩爾瓦多等多國生產基地，其中薩爾瓦多具備近岸製造優勢，可快速支援美國市場補貨需求，有助縮短交期並提升供應鏈彈性。

展望2026年，聚陽看好大型國際運動賽事可望帶動運動機能服飾需求回溫，但地緣政治仍具不確定性。隨著供應鏈重組持續推進，品牌客戶對供應商的評估標準也逐漸從單一價格，轉向「價格、風險管理與即時反應能力」並重，具備多產地與彈性供應能力的廠商將更具競爭優勢。

