美國啟動301調查 連賢明這樣看

美國宣布啟動新一輪的301條款調查，對象包括台灣、日本、南韓、中國、越南、印尼等貿易夥伴。圖為美國總統川普。（路透，檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國今天宣布啟動新一輪的301條款調查，對象包括台灣、日本、南韓、中國、越南、印尼等貿易夥伴。對此，中經院長連賢明表示，台灣終於要出頭的時機來了。

連賢明表示，台灣終於要出頭的時機來了，假設不滿意對等關稅的15％稅率，還有機會做不一樣的選擇，301調查開始正式進行，由於301條款不能沒有調查就實施，且301條款的懲罰稅率是沒有上限，預計在5月5日起舉行聽證會，如此一來，川普會趕在7月底前有結果，才能和「全球關稅」無縫接軌。

連賢明指出，第一波調查名單總共有16國，包括中國、台灣、南韓、日本、越南、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、柬埔寨、孟加拉、印度、歐盟、瑞士、挪威和墨西哥，調查理由是「產能過剩」；明天下午則啟動另一項301條款調查，主要針對禁止進口強迫勞動產品的禁令，以及其他國家是否有效實施這類措施，此項目台灣上次有自行車品牌捷安特的巨大上榜。

連賢明續指，接下來301調查還有「匯率操縱」項目，一般會參考美國財政部的三項量化指標，一是對美貿易順差，即每年超過 150 億美元，而台灣2025 年是1500億，二是經常帳順差，即占該國 GDP的3%以上，台灣2025 年是超過GDP20％，三是單邊干預匯市，即在過去12個月中有8個月淨買入外匯，且總額超過GDP的2% 。

