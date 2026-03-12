中東戰火澆熄杜拜光環 房市爆發逃命潮、交易額腰斬

杜拜房地產遭中東戰火波及。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，自伊朗戰爭爆發以來，杜拜房地產市場的崩盤程度比比特幣還要嚴重，今年迄今的漲幅已全部吐光光，交易額也大崩跌，傳出有歐洲投資人願意砍價50%，只希望逃離杜拜。統計顯示，2月23日至3月1日當周，市場成交額為207.2億阿聯迪拉姆（Dhs，約台幣1796億），到3月2日至8日成交額下降至103.7億迪拉姆（約台幣899億），降幅高達49.9%。

中東媒體《Gulf Business》報導，2月28日爆發的衝突對杜拜房地產市場產生衝擊波。最明顯的變化發生在 2 月 28 日之後的第一個完整週，顯示房市出現明顯的降溫現象。

統計顯示，2月23日至3月1日當周，房市成交額為207.2億迪拉姆，共5473筆交易。到3月2日至8日當周，成交額暴跌至103.7億迪拉姆，共3038筆交易。這意味著成交額較前一周大跌49.9%，交易筆數較前一周下滑44.5%。

《Protos》也指出，自伊朗戰爭爆發以來，杜拜房地產市場的崩盤程度比比特幣還要嚴重。杜拜房地產市場的暴跌抹去了今年迄今的所有漲幅，並有可能逆轉其 2025 年的漲幅。

《亞洲金融》（Asia Finance）12日在在X平台更指出，過去10個交易日內，杜拜房地產指數已暴跌超22%，實際成交量很少，根本沒有買家，已有歐洲投資者願意砍價50%，只為逃離杜拜。

《亞洲金融》指出，阿拉伯聯合大公國（阿聯）只是被動介入戰爭，也沒飛彈把大樓炸塌。如主動發動戰爭，杜拜房價至少跌90%。這次暴跌去得非常迅速，抹去自2026年初以來漲幅，價格回到去年12月底的水準。

