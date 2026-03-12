元太股東會紀念品公布 投資人想領要把握這一天

元太（8069）將於今年5月27日召開股東常會。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕電子紙大廠元太科技（8069）去年股東會紀念品送出「GREEN & SAFE 義大利高燃點葵花籽油」，以高CP值和健康概念深受股民喜愛，也引發投資人對今年紀念品的好奇。近日，元太揭曉今年股東會紀念品為「GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔液體皂」，延續環保與實用兼具的理念。

元太公告，公司將於今年5月27日召開股東常會，股票將於3月29日至5月27日停止過戶。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進元太股票，才能列入股東名冊，取得領取資格。

對於持股未滿1000股的股東想領取紀念品，元太表示，股東可親自出席股東會或以電子方式行使表決權者領取紀念品。

元太今年股東會將於5月27日早上9點30分召開，開會地點為元太A棟一樓會議室 （地址：新竹市科學園區力行一路三號）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月25日至5月24日止。

