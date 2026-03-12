卓榮泰：天然氣3、4月供應無虞 6月起增美國氣源量

行政院長卓榮泰表示，天然氣3、4月供應無虞，6月起增美國氣源量。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對中東戰火持續，行政院會今（12）日聽取「中東情勢因應」報告，對於能源供應方面，院長卓榮泰指出， 因應荷姆茲海峽航道封鎖，經濟部已責成中油公司調度天然氣供應來源，確定3月及4月都供應無虞；應對國際情勢的不確定性，請經濟部也啟動5月替代氣源調度作業，並自6月起增加美國進口氣源量，滿足國內能源需求。

卓榮泰在院會中裁示，中東區域局勢的變化對國際能源、物價影響甚鉅，行政院繼上週行政院院會報告後，隨即在3月9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會等相關部會召開會議，詳細研判及分析國內外各項政經情勢；副院長鄭麗君也於同日召開穩定物價小組會議，決議採行穩定物價5項強化措施。

卓榮泰指出，目前我國能源存量均高於法定規範，經濟部也每日持續追蹤國際油氣價格與國內存量，請持續掌握後續抵港船期，確保能源供給不中斷。此外，經濟部也已責成台電公司研擬因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組並實施需求面管理等。請經濟部全力供能源、穩發電，讓國人及產業安心。

經濟部強調，政府目標始終不變，將以穩定物價作為重中之重的考量，目前除依亞鄰最低價外，並視國際原油價格變動情形，啟動專案平穩機制由中油公司吸收至少6成，另早先政府已宣布擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油貨物稅降至每公升1.995元，努力減緩國際油氣價格衝擊，確保民生物價穩定。

