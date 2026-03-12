短暫回春！去年Q4全國住宅平均屋齡33.76年 季減0.14年

去年第四季約33.76年，較上季年輕0.14年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國住宅平均屋齡變年輕了，去年第四季約33.76年，較上季年輕0.14年，而且全國30年以上老屋數量相較上季減少3881宅、又以台北市減少最多、少掉290宅。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第四季全國房屋稅籍住宅總數高達947.28萬宅，相較前季增加3.24萬宅，至於，去年第四季全國30年以上老屋總數約553萬9830宅，相較前季減少3881宅，微減0.07%，房產業者指出，第四季為傳統年底新建案交屋高峰，加上近幾年都更、危老等重建案持續進行，老屋拆除數量變多，一增一減之下，促使全台平均屋齡出現短暫回春場景。

交屋潮、重建拆老屋所造成

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台住宅總數高達900多萬戶，且每年都會多一歲，但受惠近年出現大量交屋潮，平均屋齡反而變年輕，主要並不是住宅屋齡回春，而是新成屋大量交屋導致拉低平均屋齡，就像正常人跟已退休的籃球選手姚明平均算身高都會變高一樣，只是個數學問題。

進一步觀察去年第四季六都30年以上老屋數量，全數較前季減少，其中台北市減少290宅最多，第二則是台中市、減少159宅，第三為新北市、減少86宅，第四是台南市、減少82宅，而高雄市、桃園市則分別減少56宅、27宅。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，稅籍屋齡平均值降低主要是因為新屋供給量持續放大，從內政部統計月報資料來看，2017年的建物所有權第一次登記為11萬棟，但後疫情時代的2023年已經激增到14.9萬棟，2024年持續擴充到16.3萬棟，去年直接站上17.7萬棟，是2000年以來的25年新高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，全國住宅平均屋齡短期變動，易受老屋拆除量和新建案交屋量影響；以長期趨勢來看，全國平均屋齡持續老化的趨勢依舊不變。較令人擔憂的是，重建量能最高的台北市，平均屋齡與老屋數量比率仍居高不下。隨著時間推移，重建量能相對低，以及新重劃區有限、新建房屋較少的縣市，日後平均屋齡恐不斷走高。

