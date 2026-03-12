以為自己「中上收入」! 45歲男打開一封信嚇傻 驚見老後「赤字退休」

日本一名45歲的上班族在打開年金通知後驚覺，未來退休金可能出現巨大缺口。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為自己的薪資收入還不錯，儘管還是會存錢，生活仍以「享受當下」為主，並未全力為退休後的生活累積資產，等到退休前才發現，錢並不夠用，導致老後生活陷入困境。

日媒《nifty》報導，日本一名45歲的上班族在打開年金通知後發現，未來退休金可能出現巨大缺口，甚至恐面臨「赤字退休」，逼得他不得不重新規劃財務。他直言，「幸好45歲就看到了問題，至少還有時間補救」。

據報導，現年51歲、化名A先生的男子住在地方城市，任職於中小企業。45歲時年薪約680萬日圓（約新台幣136.2萬元），在同齡族群中自認屬於「中上程度」。因熱愛旅行，每年都會安排2-3次海外旅遊，喜歡的歌手若有演唱會也會跑到外地追星，加上外食頻繁，雖然偶爾會想到要存錢，但生活仍以「享受當下」為主。

他直言，因未婚也不太想面對老後問題，加上公司營運穩定又有退休金制度，因此一直沒有太大危機感，「反正只有自己一個人生活，就一直過著差不多的日子」。

但這心態轉折點出現在45歲，當時第一次打開由日本年金機構寄來的「通知信」，其預估的老年年金金額在每年可領取約196萬日圓（約新台幣近40萬元），換算下來月領16.3萬日圓（約新台幣近3.2萬元），這讓他真正意識到退休生活的現實。

A先生算了一下當場愣住，光是房租每月就要10萬日圓（約新台幣近2萬元），剩下的錢幾乎無法支撐日常生活，更別說娛樂或旅行開銷。如果65歲退休後每月希望維持24萬日圓（約新台幣近4.8萬元）的生活費，包含興趣與旅遊支出平均攤提，預計每月將短缺約7.7萬日圓（約新台幣近1.5萬元）、一年約92.4萬日圓（約新台幣近18.5萬元）。

如果從65歲活到90歲，這25年間總缺口金額將高達2310萬日圓（約新台幣近462.7萬元），即使加上預估的1000萬日圓（約新台幣近200萬元）退休金及當時300萬日圓（約新台幣近60萬元）存款，仍然可能出現約1000萬日圓的資金缺口，這還未計算醫療與長照等突發支出。

A先生意識到問題後，立刻開始大幅調整財務規劃，除了減少娛樂開銷、開始定期投資，也確認公司是否有再雇用制度，讓自己未來能延長工作年限。他坦言，如果當時沒有打開那封信，可能還會繼續覺得「應該沒問題」，直到退休前才發現問題。

他說，幸好這封通知信在45歲就看到了，至少還有時間補救，現在可以全力累積資產，以因應退休生活。

