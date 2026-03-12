外送族晚餐飲料變了？平台數據揭「這類」飲品訂單增2成

foodpanda2025年無咖啡因、低咖啡因飲料訂單年成長2成，麥茶、菊花茶與蜜茶成為前三名熱門選項。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著健康意識升高，外送族群的飲食選擇也開始出現變化。外送平台foodpanda與全台最大線上營養師平台Cofit觀察平台訂單數據發現，2025 年「無咖啡因與低咖啡因」飲料訂單年成長約 2 成，其中超過一半集中在晚餐時段，顯示不少消費者開始有意識地在晚間控制咖啡因攝取量，以避免影響睡眠品質。

平台數據顯示，晚餐時段最受歡迎的低咖啡因飲品包括麥茶、菊花茶與蜜茶，逐漸成為外送族晚餐搭配飲料的新選擇。foodpanda指出，隨著外送逐漸成為不少人的日常飲食方式，消費者對於「晚餐後是否影響睡眠」的飲食選擇也更加重視。

飲料品牌「UNCHA烏弄原茶」也觀察到類似趨勢。業者表示，近兩年推出無咖啡因或低咖啡因飲品後，顧客詢問度與銷售量均持續成長，顯示市場對於晚間飲品的需求，正逐漸轉向更溫和、較不刺激的選項。

此外，為響應世界睡眠日，foodpanda 即日起至 3 月 31 日推出限時優惠，於指定餐廳消費滿 299 元輸入優惠碼【外送棒棒達】即可享 85 折，最高可折抵 45 元，讓忙碌的一天也能用一頓暖食，安心入睡。

