「睡眠殺手」不完全是咖啡 營養師點名「隱形冠軍」是它

台灣2024年咖啡市場銷售已突破400億元，上班族每天靠一杯咖啡「續命」早已成為日常。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著世界睡眠日到來，德商foodpanda攜手全台最大線上營養師平台Cofit，從平台訂單數據與營養師觀察發現，外送族群最容易忽略、卻可能影響睡眠品質的關鍵，其實就藏在日常飲料中的「咖啡因」。

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣2024年咖啡市場銷售已突破400億元，不少上班族每天靠一杯咖啡「續命」早已成為日常。不過營養師提醒，若長期依賴咖啡因提神，容易陷入「越累越喝、越喝越睡不好」的疲勞循環。

許多人認為影響睡眠的主因是咖啡，但營養師指出，台灣人日常常喝的手搖飲，其實也可能是隱形的「睡眠殺手」。Cofit總營養師張宜婷表示，除了咖啡之外，紅茶、抹茶與可樂等飲品其實都含有相當程度的咖啡因，若在晚間飲用，可能干擾睡眠節律。

營養師點名三種常見高咖啡因飲品：

第1名 紅茶：屬於全發酵茶類，咖啡因含量相對較高。

第2名 抹茶：將整片茶葉研磨成粉沖泡，咖啡因濃度往往高於一般沖泡茶。

第3名 可樂：多數配方會額外添加咖啡因，也可能影響睡眠品質。

張宜婷提醒，不少人習慣在晚餐後搭配手搖飲或氣泡飲料，但其中隱含的咖啡因，往往是影響睡眠的關鍵因素之一。若希望改善睡眠品質，建議晚間減少咖啡因攝取，同時留意手搖飲與氣泡飲料中的隱形咖啡因來源，以避免影響入睡與睡眠品質。

