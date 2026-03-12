54歲高管昔年賺600萬、戴勞力士錶 痛揭「淪4萬月薪員工」殘酷下場

日媒以真實案例揭示，許多企業在招聘時更重視實務技能而非過去頭銜，因此高收入族群一旦失業，往往更難回到原本的薪資水準。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕對於高收入者來說，基於高薪高位而製定的人生規劃，一旦求職遇到困難，就更容易導致人生崩潰。日本一名曾年薪約600萬、住豪宅、戴勞力士的外資金融高管，人生看似站上頂峰，卻在50歲被裁員後急速崩塌。短短幾年內，高薪、豪宅與婚姻接連消失，連象徵成功的勞力士也被迫賣掉度日。他在找工作時不願低就，最終從人生贏家變成月薪4萬的普通員工，他的故事揭開高薪菁英最殘酷的一面。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年54歲的佐藤健一（化名）曾任外資金融機構高管，為了慶祝升職，他15年前更以120萬日圓（約新台幣24萬元）購入一隻勞力士手錶。然而，4年前因公司組織改組被列入裁員名單。當時他的年收入包含薪資與獎金，合計超過3000萬日圓（約新台幣594萬元）。離職時，公司提供約6000萬日圓（約新台幣1188萬元）的補償金加退休金，佐藤原以為憑藉這筆資金與過去資歷，很快就能找到同等條件的工作。

然而，再就業過程卻遠比想像困難。佐藤當時在東京以1.2億日圓（約新台幣2376萬元）全額貸款購買豪華公寓，每月房貸加上管理費與修繕費高達45萬日圓（約新台幣9萬元）。由於2年遲遲未能找到新工作，光是住宅支出就花掉1080萬日圓（約新台幣214萬元），再加上兒子私立大學學費與約250萬日圓（約新台幣50萬元）的稅務負擔，存款以每年超過1500萬日圓（約新台幣297萬元）的速度快速減少。

佐藤後悔坦言，自己當時仍抱著過去的身分與自尊，對年薪2000萬日圓（約新台幣元）以下的職缺完全不考慮，結果錯失再就業時機。等到兩年半過去，手上現金已跌破2000萬日圓，房貸再也無法負擔。

經濟壓力最終衝擊家庭關係。為了處理房貸問題，佐藤不得不將房子出售，但在財務安排上與妻子發生嚴重衝突，最終走向離婚。經過財產分配與和解金支付後，他手上剩餘的現金已不到500萬日圓（約新台幣99萬元）。

目前佐藤透過朋友介紹，在一家不動產管理公司擔任合約員工，年收入約350萬日圓（約新台幣69萬元），實領月薪約23萬日圓（約新台幣4.6萬元）。他住在郊區月租8萬日圓（約新台幣1.6萬元）的小公寓，並把每月餐費控制在4萬日圓（約新台幣8千元）內。

佐藤表示，自己最近甚至賣掉了勞力士手錶，用來支付固定資產稅與醫療費。他感嘆「以前只要戴著那只錶，就覺得自己是人生贏家，但現在才明白它終究只是工具而已。」最後悔的是當年忙於工作，沒有多陪伴家人，也沒有培養離開公司後仍能依靠的專業能力。

