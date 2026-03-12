Uber One「家庭共享」在台上線！1人訂閱、2人同享跨平台優惠

Uber One新增「家庭共享」功能，讓會員可邀請家人一同共享訂閱福利。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber會員制度再升級。近日有台灣網友在Threads上討論發現，Uber One已悄悄新增「家庭共享」功能，讓會員可邀請家人一同共享訂閱福利，且新增的成員不需額外付費。

與過去僅能共享信用卡付款的「家庭帳戶」不同，新機制最大的改變在於會員福利可共享，但付款方式仍各自獨立，主帳號無法查看家人的消費明細，兼顧便利性與隱私。

Uber官方部落格指出，這項功能是Uber One全球會員制度升級的一部分。Uber自2025年11月起在美國率先推出家庭共享服務，隨後擴展至加拿大及其他提供Uber One服務的國家與地區，讓會員可選擇將訂閱福利與家人分享。

在新制度下，Uber One主帳戶最多可再邀請「1位成人」加入家庭共享（合計2位成人）；若家庭中設有青少年帳戶，在符合當地法規的情況下，也可一併加入共享福利。

加入「家庭共享」的成員即可同享Uber One會員優惠，包括0元外送費， 需選擇標有Uber One圖示的店家，達到指定的消費門檻後，可享無限次0元外送費，以及服務費最高80%折抵等。

在叫車服務方面，適用的搭乘行程享最高5%Uber One點數回饋，會員也能在Uber App與Uber Eats App不定期取得專屬優惠，並優先由評價較高的職業駕駛與外送合作夥伴提供服務，提升整體使用體驗。

Uber也設下相關規範，例如：註冊Uber One必須年滿18歲，且主帳戶每個曆年（Calendar Year）僅能更換一次第二位成年成員。若家庭共用中已包含2名成年人，當青少年帳戶成員成年後，則可能無法繼續使用家庭共享福利。

此外，兩個帳戶的所在地須與主要會員購買會員資格之國家相同，若主要會員的會員資格被暫停、取消、暫時中止或終止，次要會員將同時喪失使用權限等規定。

在費用方面，Uber表示目前家庭共享不需額外支付費用。此外，每位成員仍被視為獨立使用者，搭車或訂單會使用各自設定的付款方式，不必共用信用卡，主帳號也無法查看其他成員的付款資訊。

