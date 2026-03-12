65歲阿公嗨翻！被當垃圾處理的遺產竟是稀世珍寶

1把江戶時代天才發明家製造的「超級稀有槍枝」，最終鑑定價竟高達1600萬日圓。（圖片擷自《怪談！無論如何偵查團》官方網站）

〔財經頻道／綜合報導〕1件被當作垃圾處理的遺產，竟然是1件稀世珍寶，日媒報導，1名65歲男士，原以為父母遺留下來的物品，只是一堆破爛東西，然近期在整理品時，發現一把江戶時代天才發明家製造的「超級稀有槍枝」，最終鑑定價竟高達1600萬日圓（約新台幣320萬）。

日媒報導，東京電視台10日播出的綜藝節目《怪談！隨便鑑定團》中，出現了一把江戶時代天才發明家製造的「超級稀有槍枝」，令人震驚的鑑定結果。

報導指出，這位客戶是１位65歲的男士，在京都經營１家眼鏡店，待估價的物品是他20多年前與3個兄弟姐妹平分父母遺產時獲得的。客戶說：「乍一看，這些東西就像破爛，但畢竟是別人留給我的。」之後，他就一直把它們放在儲藏室裡。最近，在整理儲藏室時，客戶發現其中１件遺產上寫著1個「名字」。他上網查了一下，發現“那是1位非同尋常的人物”，於是便委託進行估價。

這次鑑定的物品是兩支由江戶時代天才發明家久米道隆製造的槍支，久米道隆被譽為「東方的愛迪生」。這兩支名為「臨水破壽」的槍據說是為應對外國威脅而研發的武器。

客戶的估價是100萬日圓（約新台幣20萬），但最終的鑑定結果卻高達1600萬日圓，令人瞠目結舌。演播室裡響起一片驚嘆聲，諸如「哇！」、「太驚人了！」。

專精古董槍械的鑑定師澤田平贊不絕口，說道：「據說這是久米道隆製作的傳奇傑作。我做夢也沒想到會以如此精美的套裝形式出現，而且還裝在一個豪華的盒子裡。」他還說，我在這裡鑑定了30多年，這是我接受現金的收藏品。

