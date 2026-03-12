不只藍領受害！研究曝 : AI專搶高薪白領飯碗 「5大職業」最危險

研究指出，AI專搶高薪白領飯碗。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正逐步改變職場版圖。最新研究指出，AI威脅最大的並不是低薪勞工，而是薪資較高、受過良好教育的專業人士。據報導，過去自動化浪潮多半衝擊藍領工作，但如今AI正把矛頭指向所謂的「知識型工作」（knowledge work），也就是依賴分析、寫作與專業知識維生的白領族群。

根據Anthropic發布的最新研究顯示，受AI影響最深的職業中，「電腦工程師」排名第一，AI可處理約74.5%的工作任務。其次是「客服人員」，約70.1%的工作可由AI透過企業API自動處理客戶詢問。其後依序為「資料輸入員」（67.1%）、「病歷管理人員」（66.7%）以及「金融與投資分析師」（57.2%）。

專家指出，這並不是未來情境，而是目前在實際應用中已經出現的情況。對這些人而言，未來職場的不確定性，甚至可能高於薪資遠低於他們的超市收銀員或餐廳廚師。而這項研究發布之際，許多美國民眾正擔憂AI自動化可能導致失業潮。

過去多數相關研究仍停留在理論層面，主要討論AI「可能」取代哪些任務，但目前較完整的資料顯示，AI對整體就業的直接衝擊仍相對有限。作為開發Claude AI模型的公司，Anthropic能取得大量真實AI使用數據；因此，這份研究被視為目前分析AI對就業影響的重要實證資料之一。

這份清單最令人震驚之處在於，這些職務並非決策者在討論自動化時，過去慣常擔心的低技能角色。這群受 AI 威脅最大的工作者，其薪資比完全不受 AI 影響的勞工高出約 47%，且持有研究所學位的比例也大幅領先（17.4% 對比 4.5%），其中女性比例更比不受影響組高出 16 個百分點。

原因無他，正是因為 AI 鎖定的目標是涉及分析與寫作的「知識工作」。

對於從事程式開發、金融分析、客服或資料處理等知識型工作的專業人士而言，AI很可能已經開始接手大量工作任務。雖然職位短期內未必會消失，但對準備進入職場的新鮮人來說，相關產業的大門可能正逐漸收窄。

研究數據顯示，在AI曝露程度最高的職業中，年輕族群的招募速度已經開始放緩。與此同時，AI在理論能力與實際應用之間仍存在差距。研究指出，AI理論上可完成電腦與數學領域約94%的任務，但目前實際負擔的工作量仍只有約3分之1。

儘管如此，研究人員認為，隨著AI在經濟活動中的應用持續擴大，這種差距將逐漸縮小，也意味著相關職業的長期就業保障可能會進一步下降。

