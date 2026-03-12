薪水越高存款越少！專家揭上班族加薪後最易犯4大「精緻窮」陷阱。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕上班族最期待的就是加薪，然而在得到遲來的回報，若沒有好好的規劃這筆額外收入，往往會造成更大的損失，專家表示，忘記稅收和預扣稅、未增加退休儲蓄等4個薪資錯誤，是加薪後最易犯的錯誤，若不想薪水增加存款卻變少，最好避開這些壞習慣。

《Gobankingrates》報導，理財規劃師指出，上班族在加薪後的最初幾個工資週期內的消費習慣，往往決定了這筆額外的收入是能轉化為持久的財富，還是僅僅會導致生活方式的膨脹，以下是加薪後容易犯的4個錯誤，以及如何避免這些錯誤。

生活型態膨脹

規劃者發現最大錯誤是立即增加支出而不調整長期目標。註冊理財規劃師 （CFP） 和認證財務顧問莉薩·盧穆滕加（Lissa Lumutenga） 所解釋的那樣，「人們經常會進行一些生活升級，比如搬進更好的公寓或房子、增加旅行次數、花錢享受更多便利以及其他提升生活品質的措施。」生活的提升本身並沒有錯，但如果事先沒有認真計算這些生活方式的浪費，可能會造成不必要的浪費。

更糟的是，生活方式的蔓延「限制了你加快實現長期目標的程度，」她說。加薪最好用來增加儲蓄、投資或償還債務。

沒有為退休儲蓄存更多錢

即使加薪幅度不大，額外的收入也是增加退休金的絕佳方式。否則，你將錯失複利帶來的利益。註冊理財規劃師 （CFP） 和Childfree Trust創辦人傑·齊格蒙特（Jay Zigmont）建議，至少將加薪幅度的一半用於增加 401（k） 退休金帳戶的繳款。長期來看，複利效應將使這筆錢累積到數千美元。

但如果背負高利債務，就另當別論，在這種情況下，他建議先把加薪用於償還債務。

忘記稅收和預扣稅

加薪固然令人欣喜，但也可能改變你的稅務狀況。註冊會計師兼稅務顧問阿金斯（Ashley Akin）表示，較高的收入也可能影響某些稅收抵免或扣除的資格，並可能需要重新計算稅款，以避免年底出現意想不到的義務。

收入越高，就越有動機增加稅前退休金繳款，從而最大限度地減少稅收。

不實現財富累積自動化

當加薪時，許多人會忘記自動增加儲蓄、償還債務或繳納退休金。盧穆滕加說，「如果財富累積首先實現自動化，那麼保持增加就容易得多」。

她補充說，加薪可以反映出一些問題。它顯示財富累積是自然而然發生的，還是被當作事後才考慮的事情。

如果處理得當，加薪不僅僅是一種獎勵；它是永久加強自身財務基礎的最直接機會之一。

