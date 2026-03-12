國票金備戰董事改選 董事會決議股東會紀念品提高至300元

國票金（2889）今年將進行董事改選，昨日召開董事會（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）今年將進行董事改選，昨日召開董事會，為的是通過114年財報、股利分派案等議題，沒想到原本平和的議程，卻在「股東會紀念品」議題上，二派民股股東再次槓上。最後透過表決，將以往僅送價值50元的紀念品，一口氣提高到300元，若以15萬份估算，金控負擔高達4500萬元，有員工私下感嘆，這筆錢「可以發2年的員工酬勞了」。

國票金昨日召開董事會，通過114年度合併財報，國票金114年度稅後淨利22.96億元、EPS:0.63元，董事會拍板每股配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，將於5月29日召開股東常會，進行董事改選，董事席次由目前的9席一般董事4席獨立董事共13席，增至10席一般董事及5席獨立董事共15席。昨日並通過增資樂天商銀13.61億元

據轉述，昨日2大民股對於增加董事席次並無意見，但「股東會紀念品」卻意外成為爭執焦點。國票金過往都贈送50元超商禮券，透過大量採購，將成本控制在每名股東50元以下，但昨日卻遭提案一口氣提高至300元，是以往的6倍，最後雖動用表決，以8票對5票通過，但持反對票的人旺派獨董饒世湛，也在會議記錄中留下保留意見。

饒世湛認為，考量到國票金控的經濟規模及營收狀況，與金控同業有相當程度的落差，且過往的股東會紀念品價值多年維持在新台幣伍拾元，認為不宜過度調高紀念品價值。但，支持為鼓勵小股東們對董事席次調整增加後，對新董事架構組織及管理團隊新氣象的正面期待，可微幅調整，因此保留意見。

