春節連假長民眾出國 2/3建案單週賣不到1戶

〔記者徐義平／台北報導〕農曆春節連假長，民眾出國旅遊，鮮少人上門看屋，多數建案乾脆直接打烊不營業，導致2月買氣打不開，指標建案單週平均看屋組數僅10.9組、單週平均成交組數不到1組，甚至接近2/3建案單週連1戶都賣不掉。

至於，少部分建案則因為是區域相對低價的因素，還保有些許買氣，甚至有些非市中心的新案自主調降房價，回歸區域行情，像是北市社子地區有新案單價回落7字頭、新北市板橋區溪崑一帶則出現5字頭新案，桃園龜山A7則有新案回到4字頭。

北北桃均出現新案價格回落

根據住展雜誌調查，2月北台灣新案市況6項觀察項目，呈現「一降、五平」，預售屋推案量下滑，新成屋戶數、來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數均持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，2月進入農曆年節，民眾趁假期國外旅遊，建案業者眼見買氣全無，不乏過年全打烊，甚至接近2/3的建案出現整個禮拜1戶都賣不掉，或是只有個位數的賞屋組數紀錄。

而待售建案數量居高不下，累積達1558案，賣壓比疫情期間還要大，尤其投資客熱區的桃園市、去化不佳又有不得不推的新案加入，導致待售量窘況在北台灣更為嚴峻。

陳炳辰指出，北台灣329檔期亮相案量與去年同樣低檔，正值中東戰火干擾，不論是高資產族群，或是以小搏大的投資族群皆有感資金不確定性，導致房市信心未見曙光，甚至對於買氣雪上加霜。

