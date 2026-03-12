焦點股》旺矽：年賺逾3個股本 股價飆新天價

旺矽年賺逾3個股本，股價飆新天價。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體探針卡及測試設備商旺矽 （6223）昨公布2025年財報，稅後淨利達31.77億元，稅後每股盈餘33.49元，創新高，董事會並決議擬盈餘配發現金股利每股22元，大幅超越上一年的16元多。財報利多，激勵旺矽今股價開高走高，盤中飆達3610元漲停價，創新天價，一舉漲325元，截至10點11分，成交量1589張，委買量244張。

旺矽去年受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與特殊應用晶片（ASIC）應用需求強勁，帶動半導體測試設備與測試介面產品需求快速成長，繳出營收與獲利新高，晶圓測試探針卡（Probe Card）出貨量也創歷史新高。

請繼續往下閱讀...

旺矽去年營收133.71億元，年增逾三成，毛利率55.55%，超越前年54.7%，稅後淨利約31.77億元，年增逾38%，年賺3個股本以上，稅後每股盈餘33.49元，營收、毛利率與稅後淨利皆刷歷史新高。其中，去年第四季營收38.35億元，稅後淨利9.48億元，稅後每股盈餘9.81元，營收與獲利也創單季新高。董事會決議擬配發每股現金股利22元，預計6月17日召開股東會確定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法