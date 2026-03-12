杜拜飯店房價暴跌！五星級飯店最高打6折、帆船飯店最新價位曝光

伊朗戰爭導致中東局勢升溫與航班縮減，嚴重衝擊當地旅遊市場，杜拜飯店業正面臨觀光客大幅減少的壓力。圖為杜拜帆船飯店。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭導致中東局勢升溫與航班縮減，嚴重衝擊當地旅遊市場，杜拜飯店業正面臨觀光客大幅減少的壓力。為填補空房，多家高檔飯店近期紛紛祭出大幅折扣的「宅度假」（staycation）優惠，部分房價降幅甚至接近6折，希望吸引當地居民與短期度假客入住。

經營多家高端飯店的「卓美亞集團」（Jumeirah Group）宣布，旗下的「卓美亞海灘飯店」（Jumeirah Beach Hotel）與地標級建築「杜拜帆船飯店」 （阿拉伯塔、Burj Al Arab），近期都推出針對阿聯居民的「宅度假」優惠，住宿最高可享7折，並搭配SPA療程買一送一等方案。若不適用居民折扣，杜拜帆船飯店雙人房在3月的最低價格約905美元（約2.9萬元新台幣），4月則上升至1514美元（約4.85萬元新台幣）。

其他五星級飯店也加入降價行列。阿布達比香格里拉飯店（Shangri-La Abu Dhabi）也推出宅度假方案，包含餐飲85折優惠；位於杜拜朱美拉海灘住宅區（JBR）的「海灘地標渡假村」 （Address Beach Resort）則提供阿聯居民最高30%住宿折扣。若沒有居民優惠，2名成人在3月入住該飯店的最低房價約每晚320美元（約1.02萬元新台幣），但4月中旬就回升至571美元（約1.83萬元新台幣）。

此外，位於朱美拉的羅達海灘渡假村（Roda Beach Resort）表示，推出宅度假優惠後短短一天內就收到大量詢問，甚至有消費者要求延長優惠期限。該度假村目前房價最低每晚約108美元、優惠期限為未來3週。

根據世界觀光旅遊委員會（WTTC）估算，中東衝突導致國際旅遊消費每天減少約6億美元，對杜拜觀光與飯店產業造成明顯衝擊。對於潛在旅客而言，即使不被衝突嚇退，也仍面臨另一項問題，就是包括英國航空（ British Airways）、國泰航空（Cathay Pacific） 與加拿大航空（Air Canada）在內的多家航空公司，近期紛紛取消部分飛往中東樞紐城市的航班，進一步影響旅客流量。

儘管宅度假一直是阿聯飯店的重要業務之一，但這波房價下調顯然吸引了不少阿聯本地居民。一個名為 Hotel Drops Dubai 的網站在近日上線，開始即時追蹤杜拜四、五星級飯店房價變化。數據顯示，部分飯店價格折扣接近60%，包括艾爾庫瑞庭院飯店（Al Khoory Atrium Hotel）與杜拜JW萬豪馬奎斯酒店（JW Marriott Marquis Hotel Dubai）。

此外，阿聯政府近日宣布將學校與大學的春假提前一週，使得國內短途度假對當地家庭更具吸引力。

