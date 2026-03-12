焦點股》和碩：AI出貨年增10倍 股價漲停

和碩看好2026年AI伺服器出貨10倍數成長，帶動整體營運呈現逐季走升態勢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）管理層昨日在法說會中看好2026年AI伺服器出貨10倍數成長，帶動整體營運呈現逐季走升態勢，全年業績有望較2025年達到高個位數至雙位數成長。和碩今日股價大受激勵，截至上午10時10分暫報漲停價77.1元，成交量3萬0921張，超過7400張漲停價委買單尚未成交。

和碩昨日指出，2026年第一季仍受傳統淡季影響，個人電腦（PC）與筆記型電腦（Notebook）出貨預估將呈現雙位數季減，但第二季在人工智慧個人電腦（AI PC）與新專案帶動下將逐步回升；伺服器業務則維持穩健動能，預期第二季開始走強，下半年成長力道將更加明顯。

和碩今年AI伺服器成長主力為GB系列平台，包括GB300產品，未來毛利率有機會逐步改善，德州新廠預計本月底完工，將於近期開始投產。全年資本支出預計維持約3億至3.5億美元水準，主要用於設備投資。

