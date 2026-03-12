自由電子報
焦點股》大魯閣：虧轉盈 跳空漲停

2026/03/12 10:06

大魯閣（1432）去年受惠於處分兩商場挹注，稅後淨利6.51億元，每股盈餘6.03元，由虧轉盈，今天股價跳空漲停至19元。（資料照）大魯閣（1432）去年受惠於處分兩商場挹注，稅後淨利6.51億元，每股盈餘6.03元，由虧轉盈，今天股價跳空漲停至19元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕大魯閣（1432）去年受惠於處分兩商場挹注，稅後淨利6.51億元，每股稅後盈餘6.03元，由虧轉盈，今天股價跳空漲停至19元，截至9:38分，成交量4066張、漲停開開關關。

大魯閣董事會也通過114年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2元。

大魯閣去年獲利大增主要是12月以10億元將所持有的台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」的營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司，帶動全年獲利達6.5148億元。

大魯閣今年美國將至少增加德州聖安東尼奧（San Antonio）以及德州奧斯丁（Austin）兩家店，也將進軍日本市場，透過併購，承接既有的訓練型棒壘球打擊場。

已規劃洽談日本關東地區的兩家棒壘球打擊場，預計於今年第3季可以改掛上大魯閣的招牌開始營運，添加營運成長動能。

