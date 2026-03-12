漢翔產品初登法國JEC複材展 秀國際競爭力

駐法代表處郝培芝大使（右3）與漢翔公司曹進平董事長（中）及主管同仁，以及台灣複材公會林嘉佑理事長（左3）、複材公會趙珏秘書長（左2）。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔參與法國JEC世界複合材料展（JEC World 2026），漢翔指出，此次以「熱塑複材合作開發成果」與「熱固複材能量」兩大主軸，實體展示九項運用於軍、民飛機的產品。

漢翔受台灣複材公會邀請，在3月10日至12日期間，以「台灣館」聯展方式參與JEC世界複合材料展，今年超過100個國家、1300多家頂尖廠商參展。而漢翔在展期內密集安排多家國際廠商的商務洽談，積極擴大潛在合作機會與市場版圖。

漢翔董事長曹進平表示，此次展出的技術矩陣，成功整合了「更輕、更快、更永續」的研發目標，不僅為民航、軍機與無人機領域提供高效能、低廢料的優質選項，也正逐步落實2050年淨零碳排的全球目標。

漢翔說，旗下先進複材中心（TACC），專精於高階航空複材零組件的生產，因應新世代飛機的輕量化與環保趨勢，近年積極投入「熱塑性複合材料」研發。在熱塑複材技術上，漢翔的「曲面門板」，實現「無緊固件接合」的工藝水準，消除傳統鉚釘或膠黏帶來的重量與應力集中，證明在複雜輪廓下仍能維持極高的製程穩定性與結構強度。「多面折彎翼肋」，則展示一體化成型工藝，在不損害纖維完整性的前提下，將結構剛性極大化，更大幅縮短成型週期，展現高效的量產潛力。

漢翔說，傳統熱固複材方面，漢翔運用國產材料，打造出能夠快速製造的無人機專用機翼；另外，展品中的「加勁條」、「衝壓進氣道」，已實際應用在空巴A320國際主流客機上。

