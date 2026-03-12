黃金又熄火了 專家看未來有話要說

週三（11日）黃金價格小幅下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（11日）黃金價格小幅下跌，主因是美元走強，且通膨疑慮升高，正在刺激升息預期，專家表示，在現金需求旺盛時期，黃金價格承受為期數週的下跌壓力是正常現象，仍維持長期看漲觀點。

黃金現貨價下跌0.4%，報每盎司5169.02美元，前一日曾上漲。

4月交割的黃金期貨下跌1.2%，報每盎司5179.10美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁暨資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「黃金市場正被戰爭驅動的避險需求，以及高利率持續更久的擔憂這兩股力量拉扯。」

由於荷姆茲海峽船隻遭襲加劇供應中斷擔憂，油價上漲4%，也凸顯國際能源署（IEA）提議釋放石油儲備的方案，不足以緩解市場恐慌。

伊朗警告全球應做好油價攀升到每桶200美元的準備，目前伊朗持續襲擊商船，並向以色列及中東其他目標開火。

美國週三公布，2月消費者物價指數（CPI）月比上漲0.3%、年漲2.4%，均符合市場預期，1月CPI為月增0.2%。市場焦點如今轉向預定週五公布的1月個人消費支出（PCE）物價指數數據，這是聯準會（Fed）偏好的通膨指標。

渣打銀行分析師表示，在現金需求旺盛時期，黃金價格承受為期數週的下跌壓力是正常現象，「我們維持長期看漲觀點，認為黃金在短期獲利了結後將重拾升勢。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌3.5%，報每盎司 85.34 美元。

現貨鉑金下跌0.8%，報每盎司 2183.10 美元。

現貨鈀金下跌1.4%，報每盎司 1631.59 美元。

