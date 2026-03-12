國際油價又暴漲！荷姆茲海峽船隻連遭攻擊 油市恐迎大行情

國際油價週三（11日）收盤大漲近5%。圖為在荷姆茲海峽的油輪。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（11日）收盤大漲近5%，主因是伊朗荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）再度發生船隻遭攻擊事件，加劇市場對原油供應中斷的擔憂，分析人士同時指出，國際能源署（IEA）提出創紀錄釋放石油儲備的方案，仍不足以緩解市場的焦慮。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲3.80美元，漲幅4.6%，收在每桶87.25美元。

布蘭特原油期貨上漲4.18美元，漲幅4.8%，收在每桶91.98美元。

海事安全與風險顧問公司週三表示，荷姆茲海峽又有3艘船隻遭到砲彈攻擊，使得自伊朗戰爭爆發以來，在該區域遭襲擊的船隻數量至少增至14艘。

自美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊以來，這條狹窄海峽的航運幾乎陷入停滯。該航道承載全球約5分之1的原油供應，如今出口受阻，推動全球油價飆升至自2022年以來的高點。

美國總統川普表示，美國已準備在必要時護航油輪通過荷姆茲海峽。不過消息人士向《路透》透露，由於目前遭攻擊風險過高，美國海軍暫時拒絕了航運業提出的軍事護航請求。

另一方面，IEA建議釋放4億桶戰略石油儲備，這將是IEA史上最大規模的釋放行動，目的在於抑制能源價格。自伊朗戰爭爆發以來，能源價格已上漲超過25%。IEA表示，具體釋放時間表將在之後決定。

不過分析師認為，如果中東戰爭長期持續，這一規模仍不足以彌補供應缺口。麥格理（Macquarie）分析師估算，4億桶原油大致相當於全球約4天的產量，或相當於約16天經過波斯灣運輸的原油量，分析師坦言：「如果你覺得這個數字不多，那你的感覺是對的。」

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）表示，這場戰爭目前已使波斯灣原油與石油產品的市場供應減少約1500萬桶／日，可能將油價推升至每桶150美元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）在報告中指出：「即使衝突迅速結束，能源市場仍可能面臨數週的供應中斷。」

