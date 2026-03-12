逼近160大關！日圓低點徘徊 分析師預估干預新門檻在這

週四（12日），日圓兌美元匯率在低點徘徊，早盤一度突破159大關。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元匯率徘徊在年內最低水位附近，早盤一度突破159兌1美元，逼近160大關，再度引發市場關注日本當局是否會出手干預，不過，交易員們認為，受到國際局勢的影響，這次官方干預的門檻可能會更高。

《彭博》報導，日圓兌美元匯率週四（12日）早盤突破159，隨後匯率小幅回升，持續在158.8附近徘徊。日圓早盤一度來到159.21，距離1月中寫下的159.43低點相去不遠，當時引發了美日的「匯率檢查」。

然而，現在情況已改變，受到伊朗衝突影響而上漲的油價，以及美國強勁的經濟數據，從根本上推高了美元，這可能使日本當局更難找到干預的理由。

澳洲國民銀行（NAB）貨幣策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示，現在干預的門檻已經更高。除非美元兌日圓匯率出現沒有道理的升值，否則不太可能進行干預。158、159區域是之前的分界線，但現在應該更接近162。

日本嚴重依賴中東能源進口，這代表著原油價格上漲會惡化貿易逆差，並加劇通膨，自然會對日圓構成壓力。與此同時，美元受惠於避險資金流入，進一步強化了日圓的走勢。

這與1月的情況形成鮮明對比，當時日圓的貶值似乎更受部位波動和投機情緒驅動，日本官員也一再強調，他們關注的是「過度波動」，而不是捍衛特定價位。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）策略師在報告中表示，與1月相比，美國可能沒有太多動力進行匯率檢查，由於美元兌日圓近期的升值，主要是由美元整體走強所推動，因此即使匯率來到160以上，也很難找到干預的理由。

日本首相高市早苗領導的自民黨上（2）月在眾議院大選取得壓倒性的勝利後，日圓曾短暫獲得支撐，但在之後，受到媒體報導的影響，日圓走弱。高市對於進一步升息持謹慎態度，此前，他已提名2名鴿派人士進入日本央行（BOJ，日銀）政策委員會。

日本財政大臣片山皋月本（3）月初重申，日本可能採取行動，包括透過市場干預在內，以平息過度的貨幣波動。

