華為打入烏克蘭5G供應鏈 日本警告日企「技術資訊恐外洩」

〔即時新聞／綜合報導〕消息人士11日透露，日本政府已向積極投入烏克蘭重建的日本企業發出警告，直指使用中國通訊巨擘華為（Huawei）技術的第5代行動通訊（5G）系統，可能導致技術或敏感資訊外洩。

日本《共同社》報導，華為自2019年被美國政府制裁；歐盟執委會（European Commission）2020年也通過5G網路安全工具箱，限制使用華為的通訊設備。日本政府擔憂，華為設備或將影響經濟安全保障，採取了上述罕見措施。

去年，烏克蘭一家大型行動通訊業者在部分城市與華為進行了5G實證試驗。烏克蘭政府更將5G頻段分配予該業者。儘管日本樂天集團（Rakuten）也曾報名參與當地5G業務，但最終未被採用。

共同社取得的日本政府相關資料顯示，考量烏克蘭首都基輔（Kyiv）等主要城市正推動引進華為5G，因此「日本、歐美（企業）針對包括能源等重要基礎建設進行投資的風險相當大」。

此外相關資料也指出，「即便中國企業並未直接參與，仍有土耳其企業經手的中國產品流入（烏克蘭）市場」，對上述情況表達高度擔憂。

美國2022年已禁止核准來自華為及中興通訊（ZTE）的新電信設備；歐盟今年1月宣布，計劃在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備，預料將影響華為及其他中國科技企業。

