破冰？中印摩擦近6年 印度放寬規範允許北京在印投資

印度和中國緊張局勢持續近6年時間，傳出印度正放寬中國投資限制。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕印度政府本週發佈公告，內閣批准對外國直接投資政策進行修改，允許「陸上鄰國」投資於電子元件、資本貨物和太陽能電池的製造領域。隨著印度正放寬針對中國投資的限制，此舉代表新德里在經歷將近6年的摩擦後，正努力重塑與北京的經濟關係。

《CNBC》報導，雖然印度同時與中國、巴基斯坦、尼泊爾、不丹、孟加拉和緬甸相接，但這些限制措施主要是針對來自中國的投資，中國是唯一與印度相接的主要經濟體。2020年，印度與中國邊境發生致命衝突後，北京與新德里的關係惡化，同年印度收緊了投資規則。

通知稱，根據新規，只要企業所有權仍歸印度股東所有，中國對印度公司的投資將加速審查，並在60天內完成。這些規定也允許中企在不必經過新德里批准的情況下，收購印度企業最多10％的股份。

諮詢公司Teneo南亞顧問查圖爾維迪（Arpit Chaturvedi）表示，允許中企有限地參與印度的製造業生態系統，可能會使跨國企業更容易將最終組裝轉移到印度，同持保持獲得中國原料的管道。查圖爾維迪補充，這將增強印度在「中國+1」戰略中的吸引力，這些戰略旨在幫助跨國企業將供應鏈從中國多元化。

過去6年內，中企在印度的投資嘗試屢屢受挫，原因是印度外交部和內政部設定了重重安全審查。印度政府在報告中表示，這些限制對包括私募股權、創投基金等全球基金在內的投資人投資流動產生了不利影響，尤其是在投資人持有「非戰略性、非控股權益」的情況下。

印度也希望這些變革能改善經商環境，吸引更多全球資金流入新創公司和科技公司。然而，一些專家對新德里監管改革對投資的影響持懷疑態度，因為印中邊境緊張局勢仍未解決，兩國之間更廣泛的地緣政治競爭仍然存在。

新加坡的商業諮詢公司Verisk Maplecroft亞洲風險洞察、企業風險和永續發展主管巴塔查亞（Reema Bhattacharya）表示，自己認為不會有大批中國資本湧入印度，儘管政策已放出放鬆的訊號，但如果雙邊緊張局勢升級，中國企業仍會考慮投資規範可能再次收緊的風險。

去年以來，中國和印度這兩個世界主要經濟體一直在逐步改善關係。去年8月，美國對印度加徵50％的關稅，印度總理莫迪（Narendra Modi）7年來首次訪問中國，此後，兩國採取了多項旨在實現關係正常化的措施，包括恢復航班和在邊境地區撤軍。

