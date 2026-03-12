很多人不知道！Costco其實有「穿衣規定」 違者將被拒絕入場

美式賣場好市多（Costco）吸引了大批粉絲，但很少人知道的是，Costco其實對顧客有「服裝規定」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）吸引了大批粉絲，但很少人知道的是，Costco其實對顧客有「服裝規定」，要求會員進入賣場時必須全程穿著衣物與鞋子，若顧客沒有遵守的話，Costco將會拒絕其入店消費，情節嚴重者甚至可能被取消會員資格。對此，台灣好市多也表示，將遵循全球一致的安全與衛生標準，以維護購物環境與安全。

Costco近日更新顧客須知，新增服裝儀容相關規定，要求會員進入賣場時必須全程穿著衣物與鞋子，不得打赤膊或赤腳入內，而會員若想在店內購物，必須遵守門市規定，Costco員工有權拒絕不遵守規則者進入。

除了服裝儀容外，Costco 也提醒會員需要注意，一張會員卡僅可攜帶孩童以及最多2位訪客入內，並且會員卡不可出借他人使用；還有寵物也禁止入內。Costco還補充2項重點：孩童不能無人看管，只有會員本人可以付款購物。

Costco指出，若顧客多次違反規定且未改善，或出現嚴重違規情況，不排除取消會員資格。

這項規定也是 Costco 標準會員政策的一部分，顧客在加入會員、同意購物時即接受此規定。

這項規定引發討論，許多消費者才驚覺，原來 Costco 並非完全自由穿著。Costco 表示，此政策適用於所有門市，目的是維護顧客與員工的舒適購物環境。

對此，台灣好市多回應，將依照全球一致標準執行相關規範，旨在維護優質的消費環境。好市多致力於優化賣場管理，讓每位顧客與員工都能在舒適、專業的氛圍中購物與工作。

