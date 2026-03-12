中國全民瘋養AI「龍蝦」！OpenClaw爆紅 代安裝幾天狂賺百萬元

外媒指出，OpenClaw在中國引發AI龍蝦養殖熱潮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一款開源AI智慧體軟體，在中國掀起了一場席捲全民的「養龍蝦」熱潮，令全世界為之震驚。中媒指出，為了下載這款開源AI智慧軟體 OpenClaw，3月6日有近千人在中國騰訊大廈樓下排隊，看準幫忙安裝商機，傳有人在短短數日內大賺26萬元人民幣（約新台幣120.5萬元）。

據報導，OpenClaw是由軟體工程師彼得·斯坦伯格開發的一款開源AI智慧軟體。它的強大之處在於能夠真正「接管」電腦，不僅可以幫用戶寫週報、查網頁、訂餐廳，甚至能自動修復程式bug，彷彿為電腦裝上了大腦。

請繼續往下閱讀...

但，這款軟體的安裝卻是一場技術考驗，因為涉及複雜的環境配置和模型，即便是有程式安裝基礎的人也常在過程中卡住。一位嘗試自行安裝該軟體的用戶稱，下載了OpenClaw約3個小時，卡住次數高達20次，最後連程式執行命令也都未能成功運行。

中媒指出，在中國社群平台上，「OpenClaw上門安裝調試」貼文隨處可見，收費標準也五花八門，包括遠端安裝300元人民幣（約新台幣近1400元）起跳，上門服務約500元到1500元人民幣（約新台幣2300-7000元）不等，服務內容涵蓋下載安裝、執行和基礎軟體的使用指導等。有資訊從業人員宣稱，在短短數日靠OpenCla接案賺了26萬元人民幣。

《彭博》指出，中國科技巨頭騰訊控股、阿里巴巴，以及Moonshot和MiniMax集團等公司，也各自推出OpenClaw版本，從深圳到無錫，各級政府機構也為使用OpenClaw的企業提供數百萬元的補貼。

而這股「養龍蝦」的瘋狂熱情，推動騰訊10日股價上漲了約7%，而MiniMax的市值也超過了百度。儘管這項技術的用途和風險尚未完全清楚，但中國投資者的熱情卻持續高漲。

高盛亞洲銷售Philip Sun指出，如今中國幾乎人人都在「養龍蝦」，實在令人嘆為觀止。據報導，中國AI公司MiniMax創下了Philip Sun的個人紀錄，因為這個IPO項目在2個月內漲了740%，背後的驅動力，與眼下席捲中國的「養龍蝦」狂潮密不可分。

對於全民瘋龍蝦；中媒示警，不是人人都適合「養」，如果缺乏必要的安全防護措施，一旦專案程式存在漏洞，或者操作不當導致資料外流，「龍蝦」恐曝光用戶隱私，甚至出現嚴重的安全風險，如用戶系統密鑰洩露、將電子郵件等重要資訊徹底刪除等，建議不要盲目跟風。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法