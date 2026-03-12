Costco會員要拿錢了？集體訴訟開打、要把關稅退款「還給會員」

包括Costco在內的多家企業，正對美國政府提起訴訟，要求退還IEEPA關稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）被告了！Costco週三遭一名消費者在美國提起集體訴訟，訴訟要求Costco得向美國消費者退還在美國最高法院撤銷川普總統所加徵進口關稅前，公司收取的高價差額。

美國最高法院2月20日裁定，美國總統川普（Donald Trump）去年依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所課徵的關稅無效，引發美國國際貿易法院出現大規模訴訟潮，包括Costco在內的超過2000家公司，正對美國政府提告，以追回已支付的關稅。

而一名Costco顧客在伊利諾州聯邦法院提起集體訴訟，要求Costco得把獲得的關稅退款，返還給消費者。

集體訴訟的訴狀指出：「本案意在防止全球第3大零售商Costco重複獲利。Costco尚未承諾將其預期的關稅退款，返還給那些實際承擔成本的消費者。」

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）上週在財報電話會議上對分析師表示，目前仍不清楚企業是否以及何時能收到此前支付的IEEPA關稅退款。他表示，如果公司確實收到退款，將致力把相關利益回饋給會員，方式可能包括降低商品價格或提升整體商品價值。

集體訴訟指出，Costco目前僅承諾「可能對未來不特定的消費者群體帶來潛在利益」，尚未對現有消費者做出實質保障。

