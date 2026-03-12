出國荷包大失血？「這國」機票價格最高暴漲70％ 廉航恐掀停飛潮

分析師指出，中東戰局若持續超過3個月，一些利潤率低的廉價航空公司可能停飛。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突持續升溫，隨著國際油價劇烈震盪，亞洲各家航空公司正面臨巨大的成本壓力。為求生存，多家業者不僅陸續調漲機票價格，其中越南官方媒體更是發出警告，未來機票價格漲幅恐高達70%，其他部分東南亞廉價航空也已開始擬定最壞打算「停飛計畫」，全球航空業恐迎來一波大洗牌。

根據《彭博》指出，如果中東局勢持續超過3個月，部些利潤率低的廉價航空公司可能會破產；此外，因為戰爭因素，世界各地的航空公司可能會被迫停飛數千架飛機。

請繼續往下閱讀...

與此同時，因伊朗戰爭導致油價劇烈波動，前往歐洲繞過中東的替代路線的需求激增，推高了機票價格。據報導，亞洲各地的航空公司紛紛提高票價和燃油附加費。以2月28日至3月10日期間，超過4萬3000個航班被取消。

亞洲多國航空公司已開出漲價第一槍，並制定應急計劃，包括停飛部分飛機。其中，印度航空業者已將長程航線票價調漲了15%，且目前正研擬進一步的調漲方案。越南航空則警告，鑑於該國依賴進口航空燃油，機票價格可能會上漲高達 70%。

印度香料航空（SpiceJet）董事長辛格在彭博電視台表示，印度的航空公司將別無選擇，只能徵收燃油附加費，因為無法承擔所有成本。他直言，「如果每架飛機都在賠錢，那繼續飛下去還有意義嗎」，其他航空公司可能也需要考慮停飛部分飛機。

紐西蘭航空也表示，如果燃油成本持續高漲，將會調漲機票價格，並調整航線網路和航班時刻表，但未透露具體漲幅。目前，紐航也暫停了獲利預期，並表示上月底公佈的燃油成本假設已不再有效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法