下手快！好市多11款「大降價」商品最值得買

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）大降價了，美媒報導，剛剛推出了每週會員專屬優惠，正在進行大特賣，其中大部分商品僅限於店內購買，從鮮嫩多汁的牛排，到 Dot's 人氣椒鹽捲餅，再到各種烘焙美食，應有盡有，而科克蘭頂級肋眼牛排等11款商品，是最值得入手。

《Eat This, Not That!》報導，以下11款值得買大特價商品，從頂級牛排到愛爾蘭乳酪，應有盡有。

Kirkland Signature 頂級肋眼牛排

本週是享用頂級牛排的好時機，Kirkland Signature Prime Ribeye 牛排正在促銷，每磅起價19.99美元（約新台幣635元），具體價格視您所在地區而定。顧客們對 Costco 的牛肉讚不絕口，認為它物超所值。

Kirkland Signature Prime 全肋眼牛排 Cryovac

這些牛排採用真空包裝，保鮮時間更長，每磅僅售14.99美元（約新台幣476元）。

Kirkland Signature 焦糖蘋果酥皮小點

還在為下一頓早餐或早午餐吃什麼而煩惱嗎？Kirkland Signature焦糖蘋果酥皮卷，12 個裝，現在只要7.99美元（約新台幣254元）。

Dot's Homestyle Pretzels 原味調味椒鹽脆餅

這款深受Costco顧客的喜愛商品，在4月6日之前，售價為7.49美元（約新台幣238元），優惠2.5美元（約新台幣79元）。

Kerrygold Dubliner 進口愛爾蘭乳酪

這款起司在3月29日前優惠3.30美元（約新台幣105元）。

舒潔1次性擦手紙

囤些紙巾，以備春夏感冒之需。舒潔1次性擦手紙，60張裝，6盒，3月22日前售價3美元（約新台幣95元）。

愛爾蘭金牌草飼塗奶油桶

根據消費者評價，這款 Golden Irish 草飼塗抹奶油（32 盎司裝）口感醇厚美味，現正促銷，截止日期為3 月 22 日。折扣2.5美元，只需9.49美元（約新台幣301元）即可入手。

Chosen Foods經典美奶滋（含酪梨油）

Chosen Foods經典酪梨油美奶滋超級美味，而且比傳統美奶滋更健康。本月購買可享3美元優惠，大罐僅售6.99美元（約新台幣222元）。

完美酒吧

蛋白棒 Perfect Bars 本月特價，折價6美元（約新台幣191元），這款方便攜帶的蛋白棒需要冷藏，因為它是用最新鮮的原料製成。

Premier Protein 30克蛋白奶昔

Premier Protein蛋白奶昔也在促銷。它們能讓你輕鬆攝取一餐所需的蛋白質，同時也能享受美味甜點。 18瓶裝Premier Protein蛋白奶昔（每瓶30克，各口味都有）現價優惠8美元（約新台幣254元），僅售23.99美元（約新台幣762元）。

經典馬裡納拉醬

Costco顧客之間一直存在著一個爭論：Rao's和Classico哪個比較好？許多人表示他們會買打折的。這個月，Classico三罐裝優惠4美元（約新台幣127元），僅售8.89美元（約新台幣282元）。

